23.01.2018 16:53

На Холодной Горе поймали педофила

Полицейские Холодногорского отдела разоблачили 35-летнего харьковчанина в развратных действиях в отношении малолетнего ребенка.



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Установлено, что мужчина проживал вместе с 46-летней сожительницей и ее 11-летней внучкой. С января и до декабря 2017 года, когда сожительницы не было дома, мужчина, с применением физической силы и хитрости, совершал развратные действия в отношении девочки.



Следственным отделом Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.