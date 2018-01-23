На Холодной Горе поймали педофила

Полицейские Холодногорского отдела разоблачили 35-летнего харьковчанина в развратных действиях в отношении малолетнего ребенка.
Установлено, что мужчина проживал вместе с 46-летней сожительницей и ее 11-летней внучкой. С января и до декабря 2017 года, когда сожительницы не было дома, мужчина, с применением физической силы и хитрости, совершал развратные действия в отношении девочки.
Следственным отделом Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Правильно выбранный стиль в этот день – половина успеха: сегодня непростительна небрежность в прическе и в одежде. В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции.
Практически все время будет идти сильный снег, который во второй половине дня должен ослабнуть.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: