Мужчина с патронами и бомбой остановился покурить на детской площадке

Нарушением общественного порядка он привлек внимание патрульных.
Сообщение о происшествии поступило в Московский отдел полиции 22 января.
На Юбилейном проспекте патрульные заметили мужчину, который курил сигареты на территории детской площадки. В ходе составления административного протокола за курение в запрещенном месте полицейские обнаружили у мужчины запрещенные предметы.
Для проведения соответствующих следственных действий и выяснения всех обстоятельств полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу Московского отдела полиции.
Полицейские изъяли у 36-летнего харьковчанина 40 патронов калибра 7,62 мм и корпус гранаты «Ф-1» без запала и маркировки. По словам гражданина, указанные боеприпасы он нашел в августе 2017 года на автобусной остановке вблизи одного из поселков области.
По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Сегодня как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
влажн.:
давл.:
ветер: