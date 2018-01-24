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24.01.2018  11:27   

Мужчина с патронами и бомбой остановился покурить на детской площадке

Нарушением общественного порядка он привлек внимание патрульных.


// Нацполиция

Сообщение о происшествии поступило в Московский отдел полиции 22 января.

На Юбилейном проспекте патрульные заметили мужчину, который курил сигареты на территории детской площадки. В ходе составления административного протокола за курение в запрещенном месте полицейские обнаружили у мужчины запрещенные предметы.

Для проведения соответствующих следственных действий и выяснения всех обстоятельств полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу Московского отдела полиции.

Полицейские изъяли у 36-летнего харьковчанина 40 патронов калибра 7,62 мм и корпус гранаты «Ф-1» без запала и маркировки. По словам гражданина, указанные боеприпасы он нашел в августе 2017 года на автобусной остановке вблизи одного из поселков области.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Тэги:  патроны, полиция, харьков
 
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