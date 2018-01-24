В центре Харькова сбили женщину

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 24 января Сегодня как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 24 января Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.