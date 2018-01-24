Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова сбили женщину
24.01.2018  10:30   

В центре Харькова сбили женщину

Наезд произошел около десяти часов утра 24 января на улице Пушкинской, 67.


// Патрульная полиция

В патрульной полиции сообщили, что водитель автомобиля Митсубиси Паджеро совершил наезд на пешехода-женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

В ДТП пострадали водитель и пешеход, медики госпитализировали их в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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