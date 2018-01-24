В центре Харькова сбили женщину

Наезд произошел около десяти часов утра 24 января на улице Пушкинской, 67.
В патрульной полиции сообщили, что водитель автомобиля Митсубиси Паджеро совершил наезд на пешехода-женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.
В ДТП пострадали водитель и пешеход, медики госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Сегодня как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
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давл.:
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