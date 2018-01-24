Главная Новости Криминал и происшествия Через Гоптовку пытались скрытно вывезти травмат
24.01.2018  14:01   

Через Гоптовку пытались скрытно вывезти травмат

Вчера в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили скрытый травматический пистолет и 11 патронов к нему.


// Госпогранслужба

Во время погранично-таможенного оформления автомобиля «Hyundai» на салон автомобиля среагировала служебная собака, натренированная на поиск оружия и взрывчатки.

Поэтому было принято решение провести углубленный осмотр автомобиля и вещей 60-летнего украинца.

В ходе дальнейшего осмотра автомобиля под сиденьем водителя был обнаружен травматический пистолет и 11 патронов к нему.

Пистолет изъят в установленном порядке, а в отношении гражданина Украины составлены соответствующие протоколы.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  порганичники, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.04 Контрабанда в Харькове, Украине и Мире Крупную партию таблеток пытался вывезти из Украины проводник поезда Харьков-Ташкент
 
 

Видео

Более 300 единиц дорожной техники убирает Харьков от снега
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 