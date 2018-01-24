Через Гоптовку пытались скрытно вывезти травмат

Вчера в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили скрытый травматический пистолет и 11 патронов к нему.
Во время погранично-таможенного оформления автомобиля «Hyundai» на салон автомобиля среагировала служебная собака, натренированная на поиск оружия и взрывчатки.
Поэтому было принято решение провести углубленный осмотр автомобиля и вещей 60-летнего украинца.
В ходе дальнейшего осмотра автомобиля под сиденьем водителя был обнаружен травматический пистолет и 11 патронов к нему.
Пистолет изъят в установленном порядке, а в отношении гражданина Украины составлены соответствующие протоколы.
Сегодня как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
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