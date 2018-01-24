24.01.2018 14:01

Через Гоптовку пытались скрытно вывезти травмат

Вчера в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили скрытый травматический пистолет и 11 патронов к нему.



// Госпогранслужба

Во время погранично-таможенного оформления автомобиля «Hyundai» на салон автомобиля среагировала служебная собака, натренированная на поиск оружия и взрывчатки.

Поэтому было принято решение провести углубленный осмотр автомобиля и вещей 60-летнего украинца.

В ходе дальнейшего осмотра автомобиля под сиденьем водителя был обнаружен травматический пистолет и 11 патронов к нему.



Пистолет изъят в установленном порядке, а в отношении гражданина Украины составлены соответствующие протоколы.