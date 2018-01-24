24.01.2018 13:01

На Харьковщине из квартиры украли межкомнатные двери

Сотрудники Купянского отдела полиции разоблачили в имущественном преступлении 33-летнего злоумышленника.



// Нацполиция

С заявлением о краже межкомнатных дверей из квартиры в дежурную часть обратился 25-летний житель района.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Купянск-Узловой. Человек через окно проник в квартиру заявителя, которая находится на первом этаже, где похитил новые межкомнатные двери.



Своими действиями злоумышленник причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму более двух тысяч гривен. Похищенное злоумышленник успел продать, а полученные деньги потратил на собственные нужды.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Сейчас материалы уголовного производства направлены в суд.

