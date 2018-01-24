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24.01.2018  14:33   

Полицейские задержали воров телефонного кабеля

Своими действиями злоумышленники нанесли предприятию материальный ущерб на общую сумму около 67 000 гривен.


// Нацполиция

Правоохранители выяснили, что кражу совершили трое мужчин в возрасте от 31 до 33 лет. Они похитили около 150 метров телефонного провода коммуникационной компании. Злоумышленники ранее уже отбывали наказание в местах лишения свободы.

Следователем Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Извещены о подозрении в совершении кражи.

Следствие продолжается.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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