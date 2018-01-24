Полицейские задержали воров телефонного кабеля

Своими действиями злоумышленники нанесли предприятию материальный ущерб на общую сумму около 67 000 гривен.
Правоохранители выяснили, что кражу совершили трое мужчин в возрасте от 31 до 33 лет. Они похитили около 150 метров телефонного провода коммуникационной компании. Злоумышленники ранее уже отбывали наказание в местах лишения свободы.
Следователем Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Извещены о подозрении в совершении кражи.
Следствие продолжается.
Сегодня как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
влажн.:
давл.:
ветер: