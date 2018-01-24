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24.01.2018  14:15   

На Харьковщине поймали «минера»-инвалида

35-летнего жителя села Рубежное уличили в преступлении работники Лозовского отдела полиции.


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22 января в 23:34 в полицию поступило сообщение от мужчины. Он заявил, что Лозовский районный отдел государственной миграционной службы длительное время не выдает его родственникам паспорт. Если этого не произойдет в ближайшее время, мужчина пригрозил заминировать учреждение.
 
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 35-летний житель Лозовского района. Мужчина - инвалид II группы, состоит на учете у врача-психиатра. Как пояснил правонарушитель, он позвонил на линию «102» в состоянии алкогольного опьянения и минировать помещения не собирался», - сообщают в пресс-службе ГУНП.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  мина, инвалид, харьков, полиция
 
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