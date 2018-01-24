24.01.2018 14:15

На Харьковщине поймали «минера»-инвалида

35-летнего жителя села Рубежное уличили в преступлении работники Лозовского отдела полиции.



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22 января в 23:34 в полицию поступило сообщение от мужчины. Он заявил, что Лозовский районный отдел государственной миграционной службы длительное время не выдает его родственникам паспорт. Если этого не произойдет в ближайшее время, мужчина пригрозил заминировать учреждение.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 35-летний житель Лозовского района. Мужчина - инвалид II группы, состоит на учете у врача-психиатра. Как пояснил правонарушитель, он позвонил на линию «102» в состоянии алкогольного опьянения и минировать помещения не собирался», - сообщают в пресс-службе ГУНП.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.