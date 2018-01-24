24.01.2018 16:18

Под Харьковом мужчина подрезал собутыльника (ФОТО)

Сейчас состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как стабильное.



police.kharkov

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Липецкого отделения полиции от медиков. Они рассказали, что в больницу госпитализирован 46-летний житель поселка Ольховка с колото-резаной раной грудной клетки.

«В совершении преступления полицейские разоблачили безработного 41-летнего знакомого потерпевшего. По словам задержанного, в тот вечер к нему в гости пришел 46-летний односельчанин. Во время распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. В результате хозяин кухонным ножом нанес знакомому ножевое ранение», - информируют в пресс-службе ГУНП.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

ФОТО:ГУНП