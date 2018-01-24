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24.01.2018  16:18   

Под Харьковом мужчина подрезал собутыльника (ФОТО)

Сейчас состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как стабильное.


police.kharkov
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Липецкого отделения полиции от медиков. Они рассказали, что в больницу госпитализирован 46-летний житель поселка Ольховка с колото-резаной раной грудной клетки.
 
«В совершении преступления полицейские разоблачили безработного 41-летнего знакомого потерпевшего. По словам задержанного, в тот вечер к нему в гости пришел 46-летний односельчанин. Во время распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. В результате хозяин кухонным ножом нанес знакомому ножевое ранение», - информируют в пресс-службе ГУНП.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. 
 
ФОТО:ГУНП
Источник:   ГУНП
 Тэги:  нож, собутыльник, харьков, полиция
 
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