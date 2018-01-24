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24.01.2018  16:43   

Жительница Харьковщины бросила 2-х месячного ребенка в стоге сена на морозе

Свой поступок горе-мать объяснила тем, что младенец в течение трех дней не давала ей отдохнуть, и она очень устала. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.


police.kharkov
23 января в Нововодолажский отдел полиции поступило сообщение от 67-летней жительницы села Новая Мерефа. Она рассказала, что утром ее муж нашел в стоге сена младенца.
 
На месте происшествия сотрудники полиции установили, что ребенка оставила ее 30-летняя мать. 
 
«Согласно медицинскому свидетельству о рождении, девочка появилась на свет 17 ноября прошлого года, но до настоящего времени этот факт официально не зарегистрирован.
Как выяснилось, утром сожитель женщины уехал на работу в Харьков. Около 6 утра мать покормила ребенка, одела и пошла гулять на улицу. Как рассказала женщина, она почувствовала сильную усталость от семейных забот и решила оставить ребенка соседям. Женщина подошла к соседскому двору, увидела неподалеку хозяина и положила ребенка у стога сена. Затем убежала», - рассказывают в пресс-службе ГУНП.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы. 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  ребенок, харьков, мать, сено, мороз, бросила
 
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