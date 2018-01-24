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24.01.2018  17:28   

В Харькове женщина чуть не убила своего мужа

Во время ссоры 40-летняя харьковчанка нанесла кухонным ножом мужчине удар в грудную клетку.


// Нацполиция

Женщина сама позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.

39-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

Как выяснили сотрудники Киевского отдела полиции, ножевое ранение женщина вызвала мужу в ходе семейной ссоры. Затем вызвала скорую помощь и полицию. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

С места происшествия полицейские изъяли кухонный нож и другие вещественные доказательства. Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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