Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове СБУ разоблачила на взятке чиновника Госпродпотребслужбы (ВИДЕО)
24.01.2018  18:46   

В Харькове СБУ разоблачила на взятке чиновника Госпродпотребслужбы (ВИДЕО)

Оперативники спецслужбы установили, что начальник одного из подразделений, в полномочия которого входит борьба с коррупцией, требовал от своего коллеги 8 тысяч долларов.


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Как сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, в такую сумму мужчина «оценил» не привлечение работника к административной ответственности за якобы совершенное им коррупционное правонарушение. 
 
Правоохранители задержали чиновника рядом с местом с работы во время получения всей суммы взятки.
 
Разоблачили злоумышленника работники отдела спецполиции ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона.
 
Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 

Тэги:  чиновник, взятка, сбу, харьков
 
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