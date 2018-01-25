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25.01.2018  10:31   

Пожилой мужчина сгорел на пожаре в Харькове (ФОТО)

Пожар произошел в Основянском районе.


// ГСЧС

Около половины одиннадцатого вечера 24 января горел частный дом в переулке Кондукторском, 6.

К месту пожара были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 20 спасателей.

На месте спасатели увидели, что огнем охвачены домашние вещи и мебель в двух комнатах дома. Пламя по деревянным конструкциям перекрытия перекинулось на крышу жилого дома.

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

На месте пожара обнаружено тело 72-летнего хозяина дома.

В 0:50 25 января пожар был локализован, в 4:47 полностью ликвидирован.

Причина и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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