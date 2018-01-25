Пожилой мужчина сгорел на пожаре в Харькове (ФОТО)

Пожар произошел в Основянском районе.
Около половины одиннадцатого вечера 24 января горел частный дом в переулке Кондукторском, 6.
К месту пожара были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 20 спасателей.
На месте спасатели увидели, что огнем охвачены домашние вещи и мебель в двух комнатах дома. Пламя по деревянным конструкциям перекрытия перекинулось на крышу жилого дома.
Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
На месте пожара обнаружено тело 72-летнего хозяина дома.
В 0:50 25 января пожар был локализован, в 4:47 полностью ликвидирован.
Причина и ущерб устанавливаются.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. А вот эмоции, мягко говоря, не будут отличаться спокойствием и стабильностью.
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Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
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