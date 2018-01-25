Главная Новости Криминал и происшествия Пожар в доме барачного типа: шесть семей остались без жилья (ФОТО)
25.01.2018  11:28   

Пожар в доме барачного типа: шесть семей остались без жилья (ФОТО)

Пожар произошел днем 24 января в городе Первомайском.


// ГСЧС

Получив вызов в 10:42, на тушение выезжали три отделения на автоцистернах службы спасения и 3 отделения местных добровольных пожарных команд.

На номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном доме барачного типа на 13 квартир по адресу: Харьковская область, Первомайский, ул. Кольцевая, 18.

На момент прибытия спасательных подразделений горели деревянные конструкции крыши, стен и перекрытия в 6-ти жилых квартирах. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

Пожар был локализован в 12:15, а полностью ликвидирован в 19:30. Причина и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших не было.

В ХОГА сообщили, что по предварительным выводам, отселению подлежат 6 семей (10 человек). Заседание по поводу выделения другого жилья пострадавшим семьям (которые сейчас находятся у родственников) состоится сегодня.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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