25.01.2018 11:28

Пожар в доме барачного типа: шесть семей остались без жилья (ФОТО)

Пожар произошел днем 24 января в городе Первомайском.



// ГСЧС

Получив вызов в 10:42, на тушение выезжали три отделения на автоцистернах службы спасения и 3 отделения местных добровольных пожарных команд.

На номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном доме барачного типа на 13 квартир по адресу: Харьковская область, Первомайский, ул. Кольцевая, 18.



На момент прибытия спасательных подразделений горели деревянные конструкции крыши, стен и перекрытия в 6-ти жилых квартирах. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров.



Пожар был локализован в 12:15, а полностью ликвидирован в 19:30. Причина и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших не было.

В ХОГА сообщили, что по предварительным выводам, отселению подлежат 6 семей (10 человек). Заседание по поводу выделения другого жилья пострадавшим семьям (которые сейчас находятся у родственников) состоится сегодня.