25.01.2018 14:58

Хулиган в плохом настроении бросил камень в окно апелляционного суда

«Бросок» может стоить ему пяти лет свободы.



// Нацполиция

Информация о том, что неизвестный разбил стекло в административном здании Донецкого, Луганского апелляционного хозяйственного суда, расположенного на проспекте Науки, поступила в полицию 5 января около 19:00.

Патрульные задержали 32-летнего хулигана неподалеку от места происшествия. Свои действия мужчина объяснил плохим настроением.



Факт происшествия был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.



На днях мужчине было вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного уголовного преступления. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.