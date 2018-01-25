Хулиган в плохом настроении бросил камень в окно апелляционного суда

«Бросок» может стоить ему пяти лет свободы.
Информация о том, что неизвестный разбил стекло в административном здании Донецкого, Луганского апелляционного хозяйственного суда, расположенного на проспекте Науки, поступила в полицию 5 января около 19:00.
Патрульные задержали 32-летнего хулигана неподалеку от места происшествия. Свои действия мужчина объяснил плохим настроением.
Факт происшествия был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
На днях мужчине было вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного уголовного преступления. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. А вот эмоции, мягко говоря, не будут отличаться спокойствием и стабильностью.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: