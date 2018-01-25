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25.01.2018  14:58   

Хулиган в плохом настроении бросил камень в окно апелляционного суда

«Бросок» может стоить ему пяти лет свободы.


// Нацполиция

Информация о том, что неизвестный разбил стекло в административном здании Донецкого, Луганского апелляционного хозяйственного суда, расположенного на проспекте Науки, поступила в полицию 5 января около 19:00.

Патрульные задержали 32-летнего хулигана неподалеку от места происшествия. Свои действия мужчина объяснил плохим настроением.

Факт происшествия был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

На днях мужчине было вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного уголовного преступления. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  хулиганство, полиция, харьков
 
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