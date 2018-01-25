25.01.2018 12:27

14-летний парень погиб, когда принимал душ

Полиция устанавливает обстоятельства гибели подростка.



// Нацполиция

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Немышлянского отдела полиции сегодня около 00:40.



Предварительно установлено, что, вероятно, 14-летний парень отравился угарным газом, когда принимал душ. Газовый котел незаметно затух, и в помещение начал поступать чад.

Пострадавшего доставили в местную больницу, где он умер не приходя в сознание.



Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства, назначены необходимые экспертизы.