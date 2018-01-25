14-летний парень погиб, когда принимал душ

Полиция устанавливает обстоятельства гибели подростка.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть Немышлянского отдела полиции сегодня около 00:40.
Предварительно установлено, что, вероятно, 14-летний парень отравился угарным газом, когда принимал душ. Газовый котел незаметно затух, и в помещение начал поступать чад.
Пострадавшего доставили в местную больницу, где он умер не приходя в сознание.
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства, назначены необходимые экспертизы.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. А вот эмоции, мягко говоря, не будут отличаться спокойствием и стабильностью.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
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