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25.01.2018  12:27   

14-летний парень погиб, когда принимал душ

Полиция устанавливает обстоятельства гибели подростка.


// Нацполиция

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Немышлянского отдела полиции сегодня около 00:40.

Предварительно установлено, что, вероятно, 14-летний парень отравился угарным газом, когда принимал душ. Газовый котел незаметно затух, и в помещение начал поступать чад.

Пострадавшего доставили в местную больницу, где он умер не приходя в сознание.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства, назначены необходимые экспертизы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  смерть, подросток, полиция, харьков
 
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