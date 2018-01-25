25.01.2018 13:27

Автомобиль врезался в опору освещения: полиция ищет очевидцев ДТП

Авария произошла 22 октября 2016 года в 5.10 на перекрестке улиц Валентина Библика и 12-го Апреля.



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Водитель автомобиля «Форд» не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, после чего въехал в столб электроопоры.

В результате аварии пассажир автомобиля получил тяжелые телесные повреждения.



«Свидетелей и очевидцев происшествия просим обращаться по телефону: 099-101-99-88 или в кабинет № 16 отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22 до подполковника полиции Натальи Буцько», – сообщили в Нацполиции.