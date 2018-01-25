Рецидивист обворовывал предпрития и магазины необычным способом

За месяц мужчина совершил 39 краж на общую сумму более 17 000 гривен.
В декабре 2017 года в Московский отдел полиции поступали заявления о совершении краж парковочных скоб на территории района.
В ходе проведения розыскных мероприятий в начале января участковые офицеры установили причастного к воровству и задержали злоумышленника.
Вором оказался безработный, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 38-летний харьковчанин.
Похищенное он сдавал в пункты приема металлолома, а деньги тратил на собственные нужды.
Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе.
Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. А вот эмоции, мягко говоря, не будут отличаться спокойствием и стабильностью.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: