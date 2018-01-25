25.01.2018 13:59

Рецидивист обворовывал предпрития и магазины необычным способом

За месяц мужчина совершил 39 краж на общую сумму более 17 000 гривен.



// Нацполиция

В декабре 2017 года в Московский отдел полиции поступали заявления о совершении краж парковочных скоб на территории района.



В ходе проведения розыскных мероприятий в начале января участковые офицеры установили причастного к воровству и задержали злоумышленника.

Вором оказался безработный, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 38-летний харьковчанин.

Похищенное он сдавал в пункты приема металлолома, а деньги тратил на собственные нужды.



Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.