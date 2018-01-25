Главная Новости Криминал и происшествия Ночью на внутриквартальной дороге две иномарки не поделили полосу (ФОТО)
25.01.2018  14:35   

Ночью на внутриквартальной дороге две иномарки не поделили полосу (ФОТО)

Около половины десятого вечера 24 января на проспекте Юбилейном, 63 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan при изменении направления движения, не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем Toyota, который двигался в попутном направлении.

При ДТП автомобили получили механические повреждения с материальным ущербом.

На водителя автомобиля Nissan полицейские составили административный протокол по ст.124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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