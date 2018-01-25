Ночью на внутриквартальной дороге две иномарки не поделили полосу (ФОТО)

Около половины десятого вечера 24 января на проспекте Юбилейном, 63 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.
По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan при изменении направления движения, не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем Toyota, который двигался в попутном направлении.
При ДТП автомобили получили механические повреждения с материальным ущербом.
На водителя автомобиля Nissan полицейские составили административный протокол по ст.124 КУоАП.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. А вот эмоции, мягко говоря, не будут отличаться спокойствием и стабильностью.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
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