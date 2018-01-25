25.01.2018 14:35

Ночью на внутриквартальной дороге две иномарки не поделили полосу (ФОТО)

Около половины десятого вечера 24 января на проспекте Юбилейном, 63 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan при изменении направления движения, не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем Toyota, который двигался в попутном направлении.



При ДТП автомобили получили механические повреждения с материальным ущербом.



На водителя автомобиля Nissan полицейские составили административный протокол по ст.124 КУоАП.