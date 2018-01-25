25.01.2018 15:46

24-летний житель Харьковщины обокрал родную мать

Мужчину разоблачили участковые офицеры Балаклейского отдела полиции.



police.kharkov

К правоохранителям обратилась 59-летняя женщина и сообщила о том, что из ее квартиры пропало 3 тысячи гривен.

«По адресу полицейские установили, что замки на входной двери не повреждены. Потерпевшая имеет трех родных сыновей, которые время от времени наведываются к ней. Полицейские провели ряд следственно-оперативных мероприятий и выяснили, что к краже причастен младший сын заявительницы. 24-летний мужчина потерял работу и начал злоупотреблять спиртными напитками. Когда закончились деньги, он не нашел лучшего выхода, как обокрасть собственную мать. Пока она была на работе, сын пришел в ее квартиру. Под матрасом кровати он нашел сбережения женщины - 3 тысячи гривен. Большую часть денег возвращено владелице», - информируют в пресс-службе ГУНП.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.