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25.01.2018  15:46   

24-летний житель Харьковщины обокрал родную мать

Мужчину разоблачили участковые офицеры Балаклейского отдела полиции.


police.kharkov
К правоохранителям обратилась 59-летняя женщина и сообщила о том, что из ее квартиры пропало 3 тысячи гривен.
 
«По адресу полицейские установили, что замки на входной двери не повреждены. Потерпевшая имеет трех родных сыновей, которые время от времени наведываются к ней. Полицейские провели ряд следственно-оперативных мероприятий и выяснили, что к краже причастен младший сын заявительницы. 24-летний мужчина потерял работу и начал злоупотреблять спиртными напитками. Когда закончились деньги, он не нашел лучшего выхода, как обокрасть собственную мать. Пока она была на работе, сын пришел в ее квартиру. Под матрасом кровати он нашел сбережения женщины - 3 тысячи гривен. Большую часть денег возвращено владелице», - информируют в пресс-службе ГУНП.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  сын, мать, харьков, кража, деньги
 
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