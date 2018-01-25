Жительница Харьковщины организовала в своем доме наркопритон (ФОТО)

25.01.2018 16:15

Задержали 28-летнюю женщину сотрудники уголовного розыска Балаклейского отдела полиции.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, в полицию поступила информация о том, что 28-летняя жительница города Балаклея по месту жительства предоставляет наркозависимым свой дом для употребления наркотических средств.

В ходе проведения санкционированного обыска в квартире женщины полицейские обнаружили и изъяли бутылку с веществом коричневого цвета с характерным запахом растворителя, два полиэтиленовых пакета с семенами мака во влажном состоянии, медицинские шприцы и сосуды для изготовления наркотического вещества.

Злоумышленница рассказала, что длительное время употребляет наркотические средства. В доме женщины находилось еще двое наркозависимых, которым злоумышленница предоставляла свой дом для совместного изготовления и употребления наркотиков.

Изъятые вещественные доказательства направлены на исследование.

Сведения о происшествии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. После проведения ряда соответствующих экспертиз по факту организации и содержание мест для незаконного употребления, производства и изготовления наркотических средств будет открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 317 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.