Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова умер мужчина
25.01.2018  16:30   

В центре Харькова умер мужчина

66-летний мужчина скончался до приезда врачей. Вероятной причиной его смерти стал тромбоз.


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Сегодня около 11:00 в полицию позвонили прохожие и сообщили, что на улице Ярослава Мудрого лежит человек. По словам очевидцев, мужчине внезапно стало плохо и он упал. Свидетели происшествия сразу вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался до приезда врачей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. О событии также было сообщено родственникам умершего.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета сообщений о правонарушениях.

Полиция проводит проверку по факту смерти мужчины.

Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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