В центре Харькова умер мужчина

66-летний мужчина скончался до приезда врачей. Вероятной причиной его смерти стал тромбоз.
Сегодня около 11:00 в полицию позвонили прохожие и сообщили, что на улице Ярослава Мудрого лежит человек. По словам очевидцев, мужчине внезапно стало плохо и он упал. Свидетели происшествия сразу вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался до приезда врачей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. О событии также было сообщено родственникам умершего.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета сообщений о правонарушениях.
Полиция проводит проверку по факту смерти мужчины.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. А вот эмоции, мягко говоря, не будут отличаться спокойствием и стабильностью.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
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