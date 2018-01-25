25.01.2018 16:30

В центре Харькова умер мужчина

66-летний мужчина скончался до приезда врачей. Вероятной причиной его смерти стал тромбоз.



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Сегодня около 11:00 в полицию позвонили прохожие и сообщили, что на улице Ярослава Мудрого лежит человек. По словам очевидцев, мужчине внезапно стало плохо и он упал. Свидетели происшествия сразу вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался до приезда врачей.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. О событии также было сообщено родственникам умершего.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета сообщений о правонарушениях.

Полиция проводит проверку по факту смерти мужчины.