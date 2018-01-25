25.01.2018 18:36

Прокуратура совместно с СБУ предупредила заказное убийство директора харьковского КП (ВИДЕО)

Прокуратура области совместно со Службой безопасности Украины предупредили заказное убийство директора КП «Горэлектротранссервис» Владислава Васенко и задержали организатора преступления. Жизнь мужчины оценили в 10 тысяч долларов США.



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Досудебное расследование начато по ч. 2 п.п. 6, 11, 12 в. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по заказу и по предварительному сговору группой лиц).

Заказчицей стала 62-летняя харьковчанка - бывшая теща чиновника. Она лично подыскивала в криминальной среде исполнителя.

Основным требованием заказа был совершить убийство таким образом, чтобы смерть мужчины выглядела как естественная. Например, от остановки сердца.

После смерти бывшего зятя женщина планировала завладеть наследством покойного, который при жизни владел движимым и недвижимым имуществом.

В результате операции оперативники спецслужб имитировали убийство мужчины. Организатора разоблачили «на горячем» - во время окончательного расчета за заказ. Сейчас она задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся неотложные следственные действия. Досудебное расследование продолжается.