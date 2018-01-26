На Московском проспекте столкнулись две фуры

Авария произошла около восьми часов вечера 25 января в районе дома 297 на Московском проспекте.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volvo FH42T не учел дорожной обстановки перед началом движения, в результате чего совершил столкновение с припаркованным автомобилем Volvo FH42T.
Пострадавших в ДТП нет.
Патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП и вынесли постановление по части 1 статьи 126 КУоАП (не имел при себе водительского удостоверения) на водителя Volvo.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. С пятницы начинается обещанное синоптиками потепление.
В этот день отмечаются Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
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