Главная Новости Криминал и происшествия На Московском проспекте столкнулись две фуры
26.01.2018  10:42   

На Московском проспекте столкнулись две фуры

Авария произошла около восьми часов вечера 25 января в районе дома 297 на Московском проспекте.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Volvo FH42T не учел дорожной обстановки перед началом движения, в результате чего совершил столкновение с припаркованным автомобилем Volvo FH42T.

Пострадавших в ДТП нет.

Патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП и вынесли постановление по части 1 статьи 126 КУоАП (не имел при себе водительского удостоверения) на водителя Volvo.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.01 Криминал и происшествия Ночью на внутриквартальной дороге две иномарки не поделили полосу (ФОТО) 25.01 Криминал и происшествия Автомобиль врезался в опору освещения: полиция ищет очевидцев ДТП 24.01 Криминал и происшествия В центре Харькова сбили женщину
 
 

Видео

Делегаты из Марибора предложили Харькову шесть направлений сотрудничества
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 