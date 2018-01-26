26.01.2018 10:42

На Московском проспекте столкнулись две фуры

Авария произошла около восьми часов вечера 25 января в районе дома 297 на Московском проспекте.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Volvo FH42T не учел дорожной обстановки перед началом движения, в результате чего совершил столкновение с припаркованным автомобилем Volvo FH42T.



Пострадавших в ДТП нет.



Патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП и вынесли постановление по части 1 статьи 126 КУоАП (не имел при себе водительского удостоверения) на водителя Volvo.