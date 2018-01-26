Бывший помощник по хозяйству вернулся, чтобы обокрасть

Сотрудники Зачепиловского отделения полиции уличили в краже дизельного топлива 30-летнего местного жителя.
В дежурную часть поступило сообщение от 45-летнего местного жителя. Он сообщил, что у него украли 50 литров дизельного топлива. Злоумышленник нанес материальный ущерб на сумму более 1200 гривен.
В ходе проведения досудебного расследования личность злоумышленника была установлена. Как стало известно, подозреваемый ранее помогал заявителю по хозяйству.
Ночью, в состоянии алкогольного опьянения, он проник в дом и слил дизельное топливо в свои канистры. Похищенное планировал продать, поскольку не имел постоянного заработка.
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. С пятницы начинается обещанное синоптиками потепление.
В этот день отмечаются Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
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