26.01.2018 11:28

Бывший помощник по хозяйству вернулся, чтобы обокрасть

Сотрудники Зачепиловского отделения полиции уличили в краже дизельного топлива 30-летнего местного жителя.



// Нацполиция

В дежурную часть поступило сообщение от 45-летнего местного жителя. Он сообщил, что у него украли 50 литров дизельного топлива. Злоумышленник нанес материальный ущерб на сумму более 1200 гривен.



В ходе проведения досудебного расследования личность злоумышленника была установлена. Как стало известно, подозреваемый ранее помогал заявителю по хозяйству.

Ночью, в состоянии алкогольного опьянения, он проник в дом и слил дизельное топливо в свои канистры. Похищенное планировал продать, поскольку не имел постоянного заработка.



Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.