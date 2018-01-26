16-летняя девушка отравилась успокоительным

Полицейские устанавливают обстоятельства отравления.
Девушку в тяжелом состоянии скорая из дома госпитализировала в отделение реанимации Харьковской областной детской клинической больницы.
Сейчас девушка пришла в сознание, она находится в больнице.
Предварительно, она отравилась лекарственными средствами.
О происшествии полицию проинформировали 25 января в 21:37.
По словам матери, девушка пила успокоительные препараты в течение недели.
Факт события внесены в журнал единого учета правонарушений. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. С пятницы начинается обещанное синоптиками потепление.
В этот день отмечаются Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
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