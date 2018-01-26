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26.01.2018  11:43   

16-летняя девушка отравилась успокоительным

Полицейские устанавливают обстоятельства отравления.


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Девушку в тяжелом состоянии скорая из дома госпитализировала в отделение реанимации Харьковской областной детской клинической больницы.

Сейчас девушка пришла в сознание, она находится в больнице.

Предварительно, она отравилась лекарственными средствами.

О происшествии полицию проинформировали 25 января в 21:37.

По словам матери, девушка пила успокоительные препараты в течение недели.

Факт события внесены в журнал единого учета правонарушений. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  отравление, полиция, харьков
 
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