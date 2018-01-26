Случайный попутчик в электричке стал собутыльником и грабителем

Грабителем оказался парень из соседнего региона.
80-летняя жительница поселка Сахновщина обратилась в полицию в заявлением, что ее сына избили и отобрали мобильный телефон и кошелек.
Оказалось, ее сын познакомился в электричке Лозовая-Полтава с парнем. Сначала они вместе выпивали, потом вышли на станции в поселке Сахновщина, где между ними завязалась драка. Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, новоиспеченный товарищ завладел его имуществом.
В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 20-летний безработный и ранее судимый житель Полтавской области.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Следователем Сахновщинского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Задержанному сообщено о подозрении в совершении данного преступления.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. С пятницы начинается обещанное синоптиками потепление.
В этот день отмечаются Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
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