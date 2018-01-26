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26.01.2018  13:31   

Случайный попутчик в электричке стал собутыльником и грабителем

Грабителем оказался парень из соседнего региона.


// Нацполиция

80-летняя жительница поселка Сахновщина обратилась в полицию в заявлением, что ее сына избили и отобрали мобильный телефон и кошелек.

Оказалось, ее сын познакомился в электричке Лозовая-Полтава с парнем. Сначала они вместе выпивали, потом вышли на станции в поселке Сахновщина, где между ними завязалась драка. Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, новоиспеченный товарищ завладел его имуществом.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 20-летний безработный и ранее судимый житель Полтавской области.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следователем Сахновщинского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Задержанному сообщено о подозрении в совершении данного преступления.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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