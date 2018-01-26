На Харьковщине полицейские задержали мужчину за грабеж

Злоумышленником оказался ранее судимый 24-летний житель Краснокутска.
В дежурную часть Краснокутского отделения полиции поступило заявление от жителя пгт Константиновка. Он сообщил, что неизвестный вынес из его дома куртку, кроссовки, мобильный телефон и другие вещи.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали ранее судимого 34-летнего мужчины. Как выяснилось, вещи он планировал продать, а вырученные средства потратить на собственные нужды.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления.
Следственным судьей Краснокутского районного суда Харьковской области мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. С пятницы начинается обещанное синоптиками потепление.
В этот день отмечаются Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
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