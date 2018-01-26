26.01.2018 14:02

На Харьковщине полицейские задержали мужчину за грабеж

Злоумышленником оказался ранее судимый 24-летний житель Краснокутска.



// Нацполиция

В дежурную часть Краснокутского отделения полиции поступило заявление от жителя пгт Константиновка. Он сообщил, что неизвестный вынес из его дома куртку, кроссовки, мобильный телефон и другие вещи.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали ранее судимого 34-летнего мужчины. Как выяснилось, вещи он планировал продать, а вырученные средства потратить на собственные нужды.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.



Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления.

Следственным судьей Краснокутского районного суда Харьковской области мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.