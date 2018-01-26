26.01.2018 16:28

Авиакатастрофа в Кременчуге: среди погибших – харьковчанин

Около семи часов вечера 25 января в микрорайоне «Молодежный» города Кременчуг потерпел крушение вертолет.



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В авиакатастрофе погиб экипаж вертолета – четыре человека, сообщили в полиции Полтавской области.



Следователи установили, что вертолет «Ми-8» осуществлял учебно-тренировочный полет.



Вблизи телебашни местной телекомпании вертолет упал на землю и загорелся.



После ликвидации пожара было установлено, что на борту вертолета находились граждане Украины 1964, 1967, 1968 и 1958 рождения, жители Винницкой, Харьковской и Херсонской областей.



Погибший харьковчанин — Николай Владимирович Науменко, второй пилот, сообщает МГ «Объектив» со сылкой на регионального инспектора Госавиаслужбы Виктора Краснощекова.



По предварительной версии следствия, вертолет летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни.



Известно, что погибшие члены экипажа принадлежали к ЗАО «АК «Украинские вертолеты». Все были опытными пилотами, с большим стажем работы.



Все разрешительные документы на полет были в порядке.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. К расследованию подключились специалисты-инспекторы по авиации, прибывшие из столицы в Кременчуг.



Также найден бортовой летописец, информация с которого будет тщательно изучена и проанализирована.



По факту падения вертолета Ми-8 в Полтавской области открыто уголовное производство. Следователи квалифицируют дело по статье № 276 ч. 3 Уголовного Кодекса Украины - «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта». Дело уже внесено в ЕРДР.