Пьяный водитель устроил лобовое столкновение на дороге с односторонним движением

Авария произошла 26 января около 20.00 на улице Коцарской, 41.
Как сообщили в пресс-службе полиции, водитель автомобиля Mitsubishi pajero sport не выполнил требование дорожного знака «Движение запрещено» и выехал на дорогу с односторонним движением и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti.
Травмированный в результате ДТП нет.
В ходе оформления административных материалов полицейские обнаружили у водителя Mitsubish признаки алкогольного опьянения. Правоохранители предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но тот отказался.
Инспeкторы оформили дорожно-транспортное происшествие и составили протоколы о администритвни правонарушения на водителя Mitsubishi по части 1 статьи 130 КУоАП (Отказ от прохождения на состояние опьянения) и по статье 124 КУоАП (ДТП).
День идеально подходит для любых самостоятельных проектов. Если же избежать тесного общения с окружающими не удастся, возможны конфликты, связанные с мнимым или реальным ущемлением прав и свобод.
Выходные будут холодными и малоснежными.
Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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