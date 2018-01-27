27.01.2018 12:05

Пьяный водитель устроил лобовое столкновение на дороге с односторонним движением

Авария произошла 26 января около 20.00 на улице Коцарской, 41.



// Патрульная полиция

Как сообщили в пресс-службе полиции, водитель автомобиля Mitsubishi pajero sport не выполнил требование дорожного знака «Движение запрещено» и выехал на дорогу с односторонним движением и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti.

Травмированный в результате ДТП нет.



В ходе оформления административных материалов полицейские обнаружили у водителя Mitsubish признаки алкогольного опьянения. Правоохранители предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но тот отказался.



Инспeкторы оформили дорожно-транспортное происшествие и составили протоколы о администритвни правонарушения на водителя Mitsubishi по части 1 статьи 130 КУоАП (Отказ от прохождения на состояние опьянения) и по статье 124 КУоАП (ДТП).