На Новых Домах – ДТП с пострадавшим

Авария произошла около половины двенадцатого утра 27 января.
На перекрестке проспектов Пeтра Григорeнко и Московского столкнулись автомобили VW Passat и Ford Explorer.
В результате происшествия мeдики госпитализировали в больницу пассажира авто Ford.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративна группа.
День идеально подходит для любых самостоятельных проектов. Если же избежать тесного общения с окружающими не удастся, возможны конфликты, связанные с мнимым или реальным ущемлением прав и свобод.
Выходные будут холодными и малоснежными.
Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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