В районе аэропорта столкнулись пять автомобилей

Авария произошла около половины двенадцатого утра на проспекте Гагарина, 334.
Как сообщили в патрульной полиции, участниками столкновения стали автомобили Nissan, ВАЗ 21104, ВАЗ 2109, Renault Megane и Chery Amulet.
В результате ДТП пострадал водитель Renault Megane, которого мeдики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративна группа.
День идеально подходит для любых самостоятельных проектов. Если же избежать тесного общения с окружающими не удастся, возможны конфликты, связанные с мнимым или реальным ущемлением прав и свобод.
Выходные будут холодными и малоснежными.
Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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