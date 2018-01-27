Главная Новости Криминал и происшествия В районе аэропорта столкнулись пять автомобилей
27.01.2018  16:15   

В районе аэропорта столкнулись пять автомобилей

Авария произошла около половины двенадцатого утра на проспекте Гагарина, 334.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, участниками столкновения стали автомобили Nissan, ВАЗ 21104, ВАЗ 2109, Renault Megane и Chery Amulet.

В результате ДТП пострадал водитель Renault Megane, которого мeдики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративна группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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