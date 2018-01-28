Припаркованное такси попало в ДТП

А автомобиль врезался сдающий назад микроавтобус.
Столкновение произошло около четірех часов дня 27 января на улице. В. Стуса, .
По предварительной информации водитель автомобиля MERSEDES-BENZ двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности и совершил наезд на припаркованный автомобиль DAEWOO SENS.
Пострадавших в ДТП нет.
На водителя автомобиля MERCEDES патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Вину водителя определит суд.
Сегодня велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания. Думайте, прежде чем действовать.
Выходные будут холодными и малоснежными.
Мировое интернет-сообщество предлагает прожить последнее воскресенье января в «реальном» мире.
влажн.:
давл.:
ветер: