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28.01.2018  12:49   

Припаркованное такси попало в ДТП

А автомобиль врезался сдающий назад микроавтобус.


// Патрульная полиция

Столкновение произошло около четірех часов дня 27 января на улице. В. Стуса, .

По предварительной информации водитель автомобиля MERSEDES-BENZ двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности и совершил наезд на припаркованный автомобиль DAEWOO SENS.

Пострадавших в ДТП нет.

На водителя автомобиля MERCEDES патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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