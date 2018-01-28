28.01.2018 12:49

Припаркованное такси попало в ДТП

А автомобиль врезался сдающий назад микроавтобус.



// Патрульная полиция

Столкновение произошло около четірех часов дня 27 января на улице. В. Стуса, .



По предварительной информации водитель автомобиля MERSEDES-BENZ двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности и совершил наезд на припаркованный автомобиль DAEWOO SENS.

Пострадавших в ДТП нет.



На водителя автомобиля MERCEDES патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.