28.01.2018 16:48

Девочка-подросток поссорилась с матерью и выпрыгнула из окна

Полицейские устанавливают обстоятельства падения малолетнего ребенка из окна второго этажа.



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Медики госпитализировали 12-летнюю девушку в больницу. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.



27 января около 20:00 в Немышлянский отдел полиции поступила информация о том, что с проспекта Петра Григоренко в больницу доставили 12-летнюю девушки с переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой.



Установлено, что между пострадавшей и ее 39-летней матерью возник конфликт. По словам женщины, дочь пошла в свою комнату, а через несколько минут оттуда послышался звук битых горшков для цветов. Когда она забежала в комнату, то увидела открытое окно, а 12-летнюю дочь - на улице. Женщина сразу позвонила в скорую.



Данный факт внесен в Журнала единого реестра заявлений и сообщений. Проводится проверка всех обстоятельств.