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28.01.2018  16:48   

Девочка-подросток поссорилась с матерью и выпрыгнула из окна

Полицейские устанавливают обстоятельства падения малолетнего ребенка из окна второго этажа.


// Facebook

Медики госпитализировали 12-летнюю девушку в больницу. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

27 января около 20:00 в Немышлянский отдел полиции поступила информация о том, что с проспекта Петра Григоренко в больницу доставили 12-летнюю девушки с переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой.

Установлено, что между пострадавшей и ее 39-летней матерью возник конфликт. По словам женщины, дочь пошла в свою комнату, а через несколько минут оттуда послышался звук битых горшков для цветов. Когда она забежала в комнату, то увидела открытое окно, а 12-летнюю дочь - на улице. Женщина сразу позвонила в скорую.

Данный факт внесен в Журнала единого реестра заявлений и сообщений. Проводится проверка всех обстоятельств.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  выпрыгнул из окна, полиция, харьков
 
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