Девочка-подросток поссорилась с матерью и выпрыгнула из окна

Полицейские устанавливают обстоятельства падения малолетнего ребенка из окна второго этажа.
Медики госпитализировали 12-летнюю девушку в больницу. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
27 января около 20:00 в Немышлянский отдел полиции поступила информация о том, что с проспекта Петра Григоренко в больницу доставили 12-летнюю девушки с переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой.
Установлено, что между пострадавшей и ее 39-летней матерью возник конфликт. По словам женщины, дочь пошла в свою комнату, а через несколько минут оттуда послышался звук битых горшков для цветов. Когда она забежала в комнату, то увидела открытое окно, а 12-летнюю дочь - на улице. Женщина сразу позвонила в скорую.
Данный факт внесен в Журнала единого реестра заявлений и сообщений. Проводится проверка всех обстоятельств.
Сегодня велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания. Думайте, прежде чем действовать.
Выходные будут холодными и малоснежными.
Мировое интернет-сообщество предлагает прожить последнее воскресенье января в «реальном» мире.
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