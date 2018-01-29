Главная Новости Криминал и происшествия Возле «Бруснички» на Клочковской прогремел взрыв: есть раненые (ФОТО)
29.01.2018  10:55   

Возле «Бруснички» на Клочковской прогремел взрыв: есть раненые (ФОТО)

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва.


// Нацполиция

Информация о том, что возле одного из магазинов по улице Клочковской произошел взрыв, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сегодня около 09:30 утра.

В результате происшествия в больницу доставили 53-летнюю женщину с предварительным диагнозом рваная рана бедра и мальчика 2016 рождения с рваной раной правой надбровной области.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты взрывотехнического управления полиции.

Фотогалерея

Источник:   // ГУ НП
 Тэги:  брусничка, взрыв, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.01 ЧП и Криминал Взрыв на Клочковской в Харькове. Фоторепортаж  
 
 

Видео

Мэрия просит харьковчан не парковать машины возле домов - это мешает вывозу мусора и уборке снега
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 