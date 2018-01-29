Возле «Бруснички» на Клочковской прогремел взрыв: есть раненые (ФОТО)

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва.
Информация о том, что возле одного из магазинов по улице Клочковской произошел взрыв, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сегодня около 09:30 утра.
В результате происшествия в больницу доставили 53-летнюю женщину с предварительным диагнозом рваная рана бедра и мальчика 2016 рождения с рваной раной правой надбровной области.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.
На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты взрывотехнического управления полиции.
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