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29.01.2018  11:41   

На посту университета ВСУ обнаружен курсант с простреленой головой

Инцидент произошел во время выполнения военнослужащим служебных задач в суточном наряде.


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Вечером 28 января в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба было обнаружено без признаков жизни тело курсанта инженерно-авиационного факультета, сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.

20-летний парень нес караульную службу по охране военного городка и был вооружен автоматом, сообщили в ГУ Нацполиции.

По заключению экспертов, предварительной причиной смерти является огнестрельное ранение головы.

Командование вуза характеризовало погибшего военнослужащего положительно. По предварительной информации проблем с состоянием здоровья, проблемных вопросов, связанных с обучением в видовом вузе у курсанта было.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Тэги:  убийство, самоубийство, полиция, харьков
 
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