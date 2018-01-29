На посту университета ВСУ обнаружен курсант с простреленой головой

Инцидент произошел во время выполнения военнослужащим служебных задач в суточном наряде.
Вечером 28 января в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба было обнаружено без признаков жизни тело курсанта инженерно-авиационного факультета, сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.
20-летний парень нес караульную службу по охране военного городка и был вооружен автоматом, сообщили в ГУ Нацполиции.
По заключению экспертов, предварительной причиной смерти является огнестрельное ранение головы.
Командование вуза характеризовало погибшего военнослужащего положительно. По предварительной информации проблем с состоянием здоровья, проблемных вопросов, связанных с обучением в видовом вузе у курсанта было.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором. В этом случае день пройдет конструктивно и с пользой.
Обещанное потепление наступило: столбик термометра дотянулся до нулевой отметки. Ночной снег к утру должен ослабнуть.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
влажн.:
давл.:
ветер: