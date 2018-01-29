Три иномарки перегородили проспект на Салтовке

На проспекте Тракторостроителей, 120 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших, с участием трех автомобилей.
Авария произошла сегодня, 29 января, около половины восьмого утра,
По предварительной информации водитель автомобиля Opel Vectra не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Daewoo Sens пикап и Hyundai Tucson.
Полицейские составили на водителя Opel Vectra протокол по статье 124 и вынесли постановление по ч.1 статьи 126 КУоАП (не имел страхового полиса).
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором. В этом случае день пройдет конструктивно и с пользой.
Обещанное потепление наступило: столбик термометра дотянулся до нулевой отметки. Ночной снег к утру должен ослабнуть.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
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