29.01.2018 12:00

Три иномарки перегородили проспект на Салтовке

На проспекте Тракторостроителей, 120 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших, с участием трех автомобилей.



// Патрульная полиция

Авария произошла сегодня, 29 января, около половины восьмого утра,

По предварительной информации водитель автомобиля Opel Vectra не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Daewoo Sens пикап и Hyundai Tucson.



Полицейские составили на водителя Opel Vectra протокол по статье 124 и вынесли постановление по ч.1 статьи 126 КУоАП (не имел страхового полиса).