Главная Новости Криминал и происшествия Три иномарки перегородили проспект на Салтовке
29.01.2018  12:00   

Три иномарки перегородили проспект на Салтовке

На проспекте Тракторостроителей, 120 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших, с участием трех автомобилей.


// Патрульная полиция

Авария произошла сегодня, 29 января, около половины восьмого утра,

По предварительной информации водитель автомобиля Opel Vectra не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Daewoo Sens пикап и Hyundai Tucson.

Полицейские составили на водителя Opel Vectra протокол по статье 124 и вынесли постановление по ч.1 статьи 126 КУоАП (не имел страхового полиса).

Тэги:  дтп, харьков
 
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