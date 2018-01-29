Под Харьковом в гараже сгорел автомобиль

Пожарным удалось не допустить распространение огня по вчему частному домовладению.
Сообщение о пожаре в поселке Ольшаны огнеборцы получили около восьми утра 28 января.
К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне.
На месте спасатели увидели, что горят деревянные конструкции гаража и автомобиль ВАЗ-2109, находившийся в нем. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров.
В 8:26 пожар был локализован, в 9:11 полностью ликвидирован.
Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на жилой дом и летнюю кухню.
Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети в моторном отсеке автомобиля.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором. В этом случае день пройдет конструктивно и с пользой.
Обещанное потепление наступило: столбик термометра дотянулся до нулевой отметки. Ночной снег к утру должен ослабнуть.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
влажн.:
давл.:
ветер: