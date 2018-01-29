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29.01.2018  13:03   

Под Харьковом в гараже сгорел автомобиль

Пожарным удалось не допустить распространение огня по вчему частному домовладению.


// ГСЧС

Сообщение о пожаре в поселке Ольшаны огнеборцы получили около восьми утра 28 января.

К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне.

На месте спасатели увидели, что горят деревянные конструкции гаража и автомобиль ВАЗ-2109, находившийся в нем. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров.

В 8:26 пожар был локализован, в 9:11 полностью ликвидирован.

Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на жилой дом и летнюю кухню.

Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети в моторном отсеке автомобиля.

Источник:   //ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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