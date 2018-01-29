29.01.2018 13:23

Подробности взрыва возле аптеки по улице Клочковской (ВИДЕО)

Черная от сажи стена, изрезанная металлическими осколками. Чуть дальше остатки пакета. Именно в нем и находился взрывоопасный предмет.



// Городской Дозор

Место происшествия - лестница одной из аптек по улице Клочковской. Взрыв произошел утром, в девять тридцать.



Пострадали два человека, 53 летняя женщина и ее 2-летний внук. Их с рваными ранами госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.



Именно женщина и нашла пакет с взрывоопасным предметом. Она работает уборщицей в аптеке, говорят правоохранители. Ее любопытство взяло вверх.



«После того, как она совершила уборку, она спускалась по леснице и увидела небольшой пакет. Попросила своего внука, чтобы он поднялся на несколько ступенек выше, подошла к этому пакету. Он был тяжёлый, с её слов, внутри она увидела металлический предмет, который она взяла. Он выпал у неё из рук, после чего произошёл взрыв», - рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.



По найденным частям эксперты предположили, что это могла быть ручная граната направленного действия. Около гранаты находился ещё большой подшипник. «Мы понимаем, что скорее всего взрыв был расчитан на то, чтобы были гораздо большие повреждения», – добавил Олег Бех.



Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и опрашивают свидетелей. Следственное управление внесло сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.



«Одна из версий – это конфликт, который есть у собственника аптеки по предыдущему месту работы, но, возможно, были и другие моменты. Мы сейчас проводим расследование. Уже мы внесли "Хулиганство" ст. 296, часть 2., т.е. дерзкое преступление с применением взрывчатых веществ и в рамках указанного расследования мы дадим оценку и выдвинем соответствующие версии. Если подтвердится в ходе расследования, что планировались более тяжкие последствия, то будет принято решение прокуратурой о переквалификации этого преступления. На сегодняшний день мы не можем пока сказать, что это терракт», – рассказал Олег Бех.



Правоохранители в который раз обращаются ко всем харьковчанам: в случае обнаружения подозрительных, брошенных предметов не приближаться и не касаться их. Полицейские просят немедленно сообщать об опасных находках по телефону "102".



