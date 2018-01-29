Таможенники харьковского аэропорта попались на взятках (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках работников Харьковской таможни.
Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица таможенного поста «Харьков-аэропорт» организовали механизм вымогательства денег с пассажиров за сокрытие от соответствующих служб иностранных государств фактов вывоза из Украины подакцизных товаров.
Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали пять фактов получения таможенниками взяток от авиапассажиров на общую сумму двадцать тысяч гривен.
Сотрудники СБ Украины задержали одного из фигурантов дела в помещении Международного аэропорта «Харьков» во время получения очередной взятки в размере шести тысяч гривен.
Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и другим фигурантам уголовного производства в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Операция прошла под процессуальным руководством прокуратуры и при содействии подразделения внутренней безопасности Государственной фискальной службы.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором. В этом случае день пройдет конструктивно и с пользой.
Обещанное потепление наступило: столбик термометра дотянулся до нулевой отметки. Ночной снег к утру должен ослабнуть.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
влажн.:
давл.:
ветер: