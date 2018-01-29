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29.01.2018  14:00   

Таможенники харьковского аэропорта попались на взятках (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках работников Харьковской таможни.


//ssu.gov.ua

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица таможенного поста «Харьков-аэропорт» организовали механизм вымогательства денег с пассажиров за сокрытие от соответствующих служб иностранных государств фактов вывоза из Украины подакцизных товаров.

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали пять фактов получения таможенниками взяток от авиапассажиров на общую сумму двадцать тысяч гривен.

Сотрудники СБ Украины задержали одного из фигурантов дела в помещении Международного аэропорта «Харьков» во время получения очередной взятки в размере шести тысяч гривен.

Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и другим фигурантам уголовного производства в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция прошла под процессуальным руководством прокуратуры и при содействии подразделения внутренней безопасности Государственной фискальной службы.

Источник:   СБУ
 Тэги:  взятка, сбу, харьков
 
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