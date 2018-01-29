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29.01.2018  16:00   

Три автомобиля столкнулись на харьковской набережной (ФОТО)

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.


// Патрульная полиция

Авария произошла около полудня 29 января на Гимназической набережной, 18-А.

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ-31029 не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилями Chery Tiggo и Chery Eastar, которые двигались впереди на буксировочном тросе.

На водителя автомобиля ГАЗ патрульные составили административный протокол по статье 124 КУоАП.

Собранный материал в дальнейшем будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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