29.01.2018 16:00

Три автомобиля столкнулись на харьковской набережной (ФОТО)

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.



// Патрульная полиция

Авария произошла около полудня 29 января на Гимназической набережной, 18-А.



По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ-31029 не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилями Chery Tiggo и Chery Eastar, которые двигались впереди на буксировочном тросе.



На водителя автомобиля ГАЗ патрульные составили административный протокол по статье 124 КУоАП.



Собранный материал в дальнейшем будет передан в суд.