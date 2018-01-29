Три автомобиля столкнулись на харьковской набережной (ФОТО)

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
Авария произошла около полудня 29 января на Гимназической набережной, 18-А.
По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ-31029 не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилями Chery Tiggo и Chery Eastar, которые двигались впереди на буксировочном тросе.
На водителя автомобиля ГАЗ патрульные составили административный протокол по статье 124 КУоАП.
Собранный материал в дальнейшем будет передан в суд.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором. В этом случае день пройдет конструктивно и с пользой.
Обещанное потепление наступило: столбик термометра дотянулся до нулевой отметки. Ночной снег к утру должен ослабнуть.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
влажн.:
давл.:
ветер: