29.01.2018 20:31

В университете ВСУ рассказали о смерти курсанта

Тело 19-летнего курсанта университета воздушных сил им. И. Кожедуба нашли без признаков жизни, а рядом лежал автомат.



// Городской Дозор

В Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба в результате огнестрельного ранения погиб курсант. Руководство вуза отмечает, что парень хорошо учился, не имел вредных привычек. А его поведение, было адекватным и не вызывало никаких подозрений.



«Вчера около 21:30, при исполнении служебных обязанностей - несения службы в суточном наряде, было найдено тело нашего курсанта инженерно-авиационного факультета с ранениями, которые были несовместимы с жизнью. Когда мы нашли его в таком состоянии, вызвали специалистов, и оградили место происшествия. Там проводили соответствующие следственные действия», – сообщил начальник штаба ХНУВС им. И. Кожедуба генерал-майор Алексей Котов



Как уже потом выяснилось, курсант готовился к выходу на смену для выполнения своих служебных обязанностей. Но перед тем отпросился у начальника, чтобы кому-то позвонить. Что было дальше, пока не известно. Так же в университете отмечают, что шума, похожего на выстрел, слышно не было, добавил генерал-майор Алексей Котов.



«Он зашел в такое место, где акустика не позволяет извне услышать выстрелы. Есть свидетели, которые слышали что-то такое, но это было похоже на падение стула или стенд там, где хлопнул. И соответствующим образом не приняли это во внимание. Ну а потом, когда начали его искать системно, то при поиске нашли его как раз там, где и проводились следственные действия», – ракказал Котов.



Нашли курсанта уже без признаков жизни примерно через час после того, как его последний раз видели живым. Ведь считали, что он поговорил по телефону, после чего вышел на свой маршрут.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье умышленное убийство с пометкой "самоубийство".

Что толкнуло парня на такой поступок, никто не знает. Никаких подозрений 19-летний курсант не вызывал, говорят в университете. Жаловался на тяжелую программу обучения, но при этом учился хорошо. Был не по годам взрослым и достаточно самостоятельным, пагубных привычек не имел. У погибшего остались родители, проживающие в селе Мартовое, это Чугуєвский район.