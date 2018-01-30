30.01.2018 10:32

На Клочковской столкнулись две иномарки (ФОТО)

Авария произошла 30 января около 9:10 в районе дома 188 по улице Клочковской.



// Патрульная полиция

Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь задним ходом, совершил столкновение с едущим за ним автомобилем Ford Focus, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.



Патрульные составили административный протокол на водителя Mitsubish по статье 124 КУоАП.