На Клочковской столкнулись две иномарки (ФОТО)

Авария произошла 30 января около 9:10 в районе дома 188 по улице Клочковской.
Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь задним ходом, совершил столкновение с едущим за ним автомобилем Ford Focus, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
Патрульные составили административный протокол на водителя Mitsubish по статье 124 КУоАП.
Звезды против рискованных экспериментов. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Утром ожидается дождь со снегом, во второй половине дня - дождь, которому на смену придет мелкий дождь со снегом.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
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