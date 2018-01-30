30.01.2018 10:59

Харьковчанин ограбил лотерею (ВИДЕО)

Безработный 23-летний харьковчанин, угрожая пистолетом, завладел деньгами из кассы в сумме 4200 гривен.



// YouTube

Ограбление произошло под утро 25 января на улице Одесской.

Представитель заведения рассказал полиции, что неизвестный мужчина всю ночь делал ставки в помещении лотереи, употреблял спиртные напитки, в потом ограбил кассу.

В совершении ограбления правоохранители разоблачили 23-летнего харьковчанина и задержали его. Оказалось, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.



Следователь открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он содержится в изоляторе временного содержания.