Из горящего дома вынесли двух малолетних детей (ФОТО)

В селе Подворки пожарные спасли детей от отравления угарным газом.
Сообщение о пожаре в частном жилом доме спасатели получили 30 января в 3:56.
На тушение немедленно выехало пожарно-спасательное подразделение ГСЧС из соседнего поселка Солоницевка и 1 отделение 6-й Государственной пожарно-спасательной части из Харькова.
На момент прибытия первого подразделения горели пристроенные к дому кухня и помещения топочной. Площадь пожара составляла около 35 кв.м.
Возле дома спасатели встретили хозяина дома, который пытался как-то помочь ситуации. От него стало известно о наличии в доме двух его маленьких детей и женщины. Единственный выход наружу был отрезан огнем. Поэтому мать с детьми решили спрятаться в дальней комнате, надеясь, что огонь их не достанет. Однако им существовала реальная угроза от дыма и угарного газа.
Спасатели поспешили на помощь и вытащили через окно девочку, 2018 рождения, и ее братика 2012 года. Их мать также выбралась наружу через окно.
Пожар был локализован в 4:23, а в 5:14 ликвидирован полностью. В его тушении принимали участие 10 спасателей и 2 пожарные автоцистерны.
Предварительная причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.
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