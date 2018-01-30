Главная Новости Криминал и происшествия В Пятихатках Honda столкнулась с попуткой
30.01.2018  11:49   

В Пятихатках Honda столкнулась с попуткой

Авария произошла около восьми часов утра 30 января на проспекте Академика Курчатова, 23.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Civic, начав движение, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat, который двигался в попутном направлении.

Пострадавших в ДТП нет.

На водителя автомобиля Honda патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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