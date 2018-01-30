30.01.2018 11:49

В Пятихатках Honda столкнулась с попуткой

Авария произошла около восьми часов утра 30 января на проспекте Академика Курчатова, 23.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Civic, начав движение, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat, который двигался в попутном направлении.

Пострадавших в ДТП нет.



На водителя автомобиля Honda патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.