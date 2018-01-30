В Пятихатках Honda столкнулась с попуткой

Авария произошла около восьми часов утра 30 января на проспекте Академика Курчатова, 23.
По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Civic, начав движение, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat, который двигался в попутном направлении.
Пострадавших в ДТП нет.
На водителя автомобиля Honda патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП.
Вину водителя определит суд.
Звезды против рискованных экспериментов. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Утром ожидается дождь со снегом, во второй половине дня - дождь, которому на смену придет мелкий дождь со снегом.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
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давл.:
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