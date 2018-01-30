В Харькове потерялся подросток, у которого проблемы с речью (ФОТО)

Работники Слободского отдела полиции устанавливают местонахождение Владислава Андрюхина, 1999 грода рождения.
Парень 29 января ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Юноша почти не разговаривает, отметили в полиции.
Рост Владислава 185 см, среднего телосложения, волосы темного цвета, глаза голубые. Был одет в серую куртку, черные брюки, шапку черного цвета со стразами, спортивные ботинки.
«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Слободского отдела полиции по телефонам: 102, 737-23-46, 0980475959 или иным доступным способом», – говорят в полиции.
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