Под Харьковом погибла женщина-пешеход

Авария произошла 29 января в 17:37 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский возле села Каменная Яруга Чугуевского района.
43-летний водитель автомобиля «ДАФ» совершил наезд на пешехода, 61-летнюю местную жительницу. От полученных травм женщина погибла на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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