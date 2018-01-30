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30.01.2018  12:30   

Под Харьковом погибла женщина-пешеход

Авария произошла 29 января в 17:37 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский возле села Каменная Яруга Чугуевского района.


// Нацполиция

43-летний водитель автомобиля «ДАФ» совершил наезд на пешехода, 61-летнюю местную жительницу. От полученных травм женщина погибла на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  дтп, харьков
 
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