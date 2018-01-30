Под Харьковом погибла женщина-пешеход

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Гороскоп по знакам Зодиака на 30 января Звезды против рискованных экспериментов. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 30 января Утром ожидается дождь со снегом, во второй половине дня - дождь, которому на смену придет мелкий дождь со снегом.