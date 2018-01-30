30.01.2018 13:00

Парень с ножом напал на двух девушек

Ночью 28 января на Баварии 19-летний житель Дергачевского района напал на двух девушек.



// Нацполиция

В Новобаварский отдел полиции обратились 15-ти и 17-летняя девушки. Они рассказали, что неизвестный, угрожая ножом, отобрал у них деньги и мобильный телефон.



Злоумышленник был быстро задержан. Им оказался 19-летний ранее судимый житель поселка Казачья Лопань Дергачевского района. Во время проведения следственных действий потерпевшие узнали нападавшего.



Вещественные доказательства изъяты.



Следователь открыл уголовное производство по статье «разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Нападавший задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.