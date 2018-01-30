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30.01.2018  14:30   

ДТП в старом центре: водитель не дождался полицию и остался без автомобиля (ФОТО)

Chevrolet Lacetti эвакуировали на штрафстоянку.


// Патрульная полиция

В понедельник на улице Грищенко, 21 произошло ДТП с участием автобуса Setra и автомобиля Chevrolet Lacetti.

Водитель легкового автомобиля скрылся с места происшествия до приезда патрульных. Поэтому инспекторы оформили ДТП с розыском транспортного средства.

Позже, рядом с местом ДТП, полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль.

Согласно действующему законодательству авто Chevrolet Lacetti эвакуировали на штрафстоянку.

Теперь водителю легковушки грозит административная ответственность за оставление места совершения ДТП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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