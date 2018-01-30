ДТП в старом центре: водитель не дождался полицию и остался без автомобиля (ФОТО)

Chevrolet Lacetti эвакуировали на штрафстоянку.
В понедельник на улице Грищенко, 21 произошло ДТП с участием автобуса Setra и автомобиля Chevrolet Lacetti.
Водитель легкового автомобиля скрылся с места происшествия до приезда патрульных. Поэтому инспекторы оформили ДТП с розыском транспортного средства.
Позже, рядом с местом ДТП, полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль.
Согласно действующему законодательству авто Chevrolet Lacetti эвакуировали на штрафстоянку.
Теперь водителю легковушки грозит административная ответственность за оставление места совершения ДТП.
Звезды против рискованных экспериментов. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Утром ожидается дождь со снегом, во второй половине дня - дождь, которому на смену придет мелкий дождь со снегом.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажн.:
давл.:
ветер: