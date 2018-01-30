Четверо безработных попытались обокрасть завод

Разоблачили злоумышленников сотрудники отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области.
Злоумышленники проникли на территорию завода через забор и пытались похитить комплектующие из одного из цехов. При попытке вынести имущество с территории завода их задержали полицейские.
Задержанными оказались четверо безработных местных жителей в возрасте от 30 до 47 лет, двое из которых ранее судимы за имущественные преступления.
Следственным отделом специальной полиции ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Звезды против рискованных экспериментов. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Утром ожидается дождь со снегом, во второй половине дня - дождь, которому на смену придет мелкий дождь со снегом.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажн.:
давл.:
ветер: