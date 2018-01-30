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30.01.2018  15:05   

Четверо безработных попытались обокрасть завод

Разоблачили злоумышленников сотрудники отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области.


// Нацполиция

Злоумышленники проникли на территорию завода через забор и пытались похитить комплектующие из одного из цехов. При попытке вынести имущество с территории завода их задержали полицейские.

Задержанными оказались четверо безработных местных жителей в возрасте от 30 до 47 лет, двое из которых ранее судимы за имущественные преступления.

Следственным отделом специальной полиции ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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